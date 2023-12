Decazeville. Des subventions de la communauté pour Viviez

Lors du dernier conseil communautaire annuel, deux fonds de concours intercommunal déposés par Viviez ont été adoptés à l’unanimité.

Le premier est lié à un projet de création de deux parcours sonores et visuels sur le patrimoine de la commune. "Ces parcours permettront de retracer l’histoire, la politique sociale, le sport, les loisirs et les personnalités de Viviez. Tout au long de ces parcours, des panneaux visuels et sonores illustreront les points remarquables, agrémentés pour certains d’une histoire racontée par un habitant ou un enfant de la commune", a exposé Jean-Michel Reynes, élu communautaire chargé des finances. Le coût des travaux dépasse tout juste les 50 000 € HT, dont plus de 17 000 € pris en charge par Decazeville communauté, qui a validé cette demande de financement lors du conseil communautaire.

La seconde demande de fonds de concours, également adoptée par le conseil, est liée à la rénovation de la toiture de la mairie, qui souffre de problèmes d’étanchéité dus "à la détérioration des couvre-joints et des tasseaux".

Le coût total des travaux s’élève à 35 594 € HT, dont près de 16 000 € pris en charge par Decazeville communauté.