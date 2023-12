Espalion. Dix nouvelles médailles et Pass aquatique !

Les nageuses et nageurs du Club aquatique se sont retrouvés pour passer le Pass Aquatique et le Diplôme d’apprenti sauveteur.

Après plusieurs semaines de préparation, un examen final a permis aux 10 candidats d’obtenir l’attestation Pass, le diplôme et la médaille de reconnaissance de sauvetage après avoir réussi avec succès les différentes épreuves. Le club fonctionne tous les samedis, de 14 heures à 15 heures et l’encadrement est assuré par 2 professionnels de la Fédération Française des MNS et Métiers du Sport.

Contact pour apprendre à nager (adultes et enfants), passer Pass, école de sauvetage, nager avec palmes et tuba : 06 70 75 35 38.