Estaing. Fête de Noël avec l’APE de l’école

À la veille des vacances de Noël, l’association des parents d’élèves de l’école publique d’Estaing a proposé une soirée festive autour du thème de Noël.

Mardi 19 décembre, dès 17 h, la salle des fêtes du village était animée. L’APE proposait un marché de Noël avec divers stands comme des décorations de Noël et des sablés confectionnés par les enfants, mais aussi des créations de petits artisans avec des poteries, céramiques, vêtements, friandises, linogravure, littérature… Ces belles réalisations et la diversité des produits permettaient aux visiteurs de faire des achats pour les fêtes à venir. Ensuite, les enfants sont montés sur les planches pour présenter un mini-spectacle imaginé et mis en scène par eux-mêmes. Pour les récompenser du travail réalisé, l’APE leur a offert un spectacle de marionnettes "Cannelle et Timothée" avec la Cie Marotte et Compagnie qui a permis à tous les participants de passer un excellent moment de détente.

La venue du père Noël avec la distribution de cadeaux pour l’école et la garderie, une buvette pour se désaltérer et la distribution de gâteaux et pâtisseries maison offerts aux spectateurs et visiteurs ont été fortement appréciés.

Cette première édition a conquis l’association des parents d’élèves mais aussi les visiteurs qui avaient répondu nombreux à l’invitation.