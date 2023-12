Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les Marmousets en habits de Noël

Avant les vacances scolaires, les enfants de l’école des Marmousets ont reçu la visite du père Noël. Cette rencontre toujours très attendue s’est déroulée dans la salle de l’espace culturel joliment décorée aux couleurs de noël par les membres de l’APE. Dans la salle, parents et grands-parents étaient venus célébrer cet événement si particulier pour les enfants. En attendant l’arrivée du père Noël, les enfants, qui trépignaient d’impatience, ont assisté à la projection d’un dessin animé et écouté des contes de Noël lus par M. et Mme Le Floch.

Puis ce fut le moment tant attendu : l’arrivée de l’homme en habit rouge. Pour le remercier de sa venue, les enfants lui ont chanté des chants de Noël et ont terminé l’après-midi par un délicieux goûter composé de nombreux gâteaux confectionnés par les parents. De retour à l’école, les classes des plus petits ont trouvé de jolis cadeaux. Quant aux classes des CM1/CM2, le père Noël les aidera à financer le beau séjour qui aura lieu au mois de juin.

Les enseignants remercient les parents qui se sont mobilisés pour offrir aux enfants de l’école publique un beau Noël.