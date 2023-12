Luc-la-Primaube. Pétanque : une école qui monte en puissance

Lors de l’assemblée générale de la Pétanque Primauboise coprésidée par Gilles Enjalbert et Jean-Louis Costes, Patrick Bories a informé l’assemblée qu’il assurera la gestion de l’école de pétanque à la place d’Aurélie qui souhaite prendre du recul. Il a remercié tous les éducateurs du club pour leur investissement tant personnel que financier. Il a rappelé que les formations ont un coût d’environ 200 € pour le BF1 qui est obligatoire pour encadrer les jeunes lors des championnats régionaux et de France. Une 2e session d’entraînement est programmée le mardi. À noter la bonne entente entre les "anciens" et les jeunes qui se succèdent les mercredis au boulodrome de Naujac. Il a ensuite présenté les résultats de l’école de pétanque. En championnat tête à tête, Ruben Vayssettes est champion d’Aveyron minimes et Timothé Durand champion d’Aveyron cadets. Mattéo Lopez est vice-Champion d’Aveyron cadets. En championnats doublette, Jaurys Ploncard et Ruben Vayssettes ont été finalistes minimes. Mattéo Lopez et Clelia Jaladeau sont champions d’Aveyron cadets et Timothé Durand et Morgan Bou vice-champions d’Aveyron cadets. En championnat triplette, Jaurys Ploncard, Mathis Dussutour et Ruben Vayssettes sont champions d’Aveyron minimes et Morgan Bou, Thimothé Durand et Mattéo Lopez champions d’Aveyron cadets.