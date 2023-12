Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Assemblée générale du sport quilles

L’assemblée générale du sport quilles de St-Geniez-d’Olt s’est déroulée samedi 16 décembre à la salle des genêts au Centre social du pays d’Olt, en présence de Guy Girbal, conseiller municipal, représentant la mairie. Le président, Dominique Chassaly ouvrait la séance en présentant le bilan moral et sportif 2023 qui sont pour cette saison très satisfaisants. Puis ce fut au tour du bilan financier qui présente lui aussi des comptes saints et équilibrés.

Ensuite le bureau a été élu pour la saison 2024. Voici sa composition : président : Dominique Chassaly ; vice-président : Orhan Sabanoglu ; trésorier : Jean-André Marien ; secrétaire : Karine Chassaly ; secrétaire adjointe : Marjorie Trémolet.

Après avoir abordé les projets pour la saison 2024 et les questions diverses, l’assistance s’est retrouvée autour du verre de l’amitié où le père Noël n’a pas oublié les jeunes sportifs Inès, Léo et Kyllian. L’ensemble des membres du sport quille vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous l’année prochaine sur les terrains de quilles pour les en encourager.