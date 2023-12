Le héros de Noël se rendait en Aveyron : quand le sang froid d'un automobiliste permet d'éviter une terrible catastrophe

L'histoire aurait pu connaître une issue dramatique. Mais le sang froid d'un automobiliste a permis d'éviter une catastrophe, le jour de Noël, sur les routes occitanes.

Les routes de notre région ont bien failli être le théâtre d'un véritable drame. Lundi 25 décembre 2023, un automobiliste se rendant en Aveyron a appréhendé un couple qui roulait à contresens, sur la rocade montalbanaise. Il a raconté à La Dépêche comment son sang-froid a permis d'éviter le pire.

Plusieurs signalements

Habitant de Sète, Patrick Thamalet est retraité. Ancien de la Direction départementale de l'équipement (DDE), il circule en provenance de Toulouse. Et met le cap sur l'Aveyron. Comme il l'explique à nos confrères, lors de son passage autour de la Ville rose, les panneaux de signalisation indiquent la présence "d'une voiture à contresens".

Si, au premier abord, l'automobiliste dit ne pas s'être "vraiment inquiété", le danger semble pourtant de plus en plus proche lorsqu'il emprunte la rocade montalbanaise. Bis repetita : les panneaux lumineux réitèrent leur message.

Appels de phares, écarts soudains...

Patrick Thamalet voit ensuite "des appels de phares des voitures qui roulaient dans l'autre sens". Quelques instants plus tard, "je vois des voitures qui font des écarts soudains. Avant de voir qu'une voiture est à contresens !"

Le conducteur est, pour le coup, réellement face au danger : il circule sur la voie de gauche... autrement dit sur la partie empruntée par le véhicule en tord, qui "avait l'impression que c'était sa voie de droite".

Arrêt net !

À l’inverse des autres automobilistes, Patrick Thamalet prend une décision. Synonyme de risque immense : il s'arrête net, sur la voie de gauche. "C'était la seule solution. S'il avait continué sa route, c'était le carton assuré", témoigne-t-il auprès de nos confrères. Le véhicule à contresens se rapproche. Et interrompt lui aussi sa course, "à moins d'un mètre de ma voiture alors que je n'ai pas eu le temps de sortir de l'habitacle".

"Ils étaient désolés, un peu désorientés..."

Le héros du jour s'empresse d'aller appréhender le "couple âgé" qui était dans le véhicule : "ils étaient désolés, un peu désorientés. Ils ne savaient pas comment faire pour se remettre dans le droit chemin". Patrick Thamalet explique que ses interlocuteurs "voulaient en plus sortir de leur véhicule alors que les voitures roulaient toujours sur la voie de droite... J'ai réussi à les en empêcher".

Son acte héroïque ne s'est pas arrêté là : l'automobiliste arrivé de Toulouse a paralysé, le temps de quelques instants, l'autre voie de circulation afin que le couple puisse repartir dans le bon sens. "Les gens ont compris au bout de quelques instants et la circulation s'est arrêtée." Tout a pu rentrer dans l'ordre.

Et à Patrick Thamalet de reconnaître : "je ne vous raconte pas comment je me suis fait engueuler par ma compagne... La seule chose à laquelle je pensais, c'était que je puisse arrêter la voiture. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé".

Pas de blessé

Durant cette intervention pour le moins risquée et singulière, aucun blessé n'a été à déplorer. Le conducteur a tout de même appelé les pompiers pour leur signaler ce qui venait de se produire. Avant de terminer sa course en Aveyron. En héros.