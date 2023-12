Verglas localisé, jusqu'à -7°C... voici les secteurs où les conditions de circulation sont délicates en Aveyron, ce mercredi

Le verglas continue d'accompagner les matinées en Aveyron, en cette période de vacances d'hiver. Voici les secteurs où les conditions de circulation sont délicates, ce mercredi 27 décembre 2023.

La présence de verglas est signalée sur plusieurs secteurs du territoire aveyronnais, ce mercredi 27 décembre 2023. "Les températures relevées sont comprises entre -7°C et +6°C", révèle le Département, qui "recommande la plus grande prudence aux usagers", face à des routes parfois verglacées. On fait le point.

Nord Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates avec la présence de verglas localisé sur les secteurs du Carladez, de la Viadène, de la Vallée du Lot et Saint Laurent d’Olt. Les chaussées sont en cours de traitement.

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Sud Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates avec la présence de verglas localisé sur les secteurs de Decazeville et de Capdenac. Les chaussées sont en cours de traitement.

Belle journée à venir

Si le ciel sera parfois voilé et que les nuages perturberont quelque peu le soleil durant la matinée, c'est un temps radieux qui accompagnera les Aveyronnais au plus fort de la journée... et fluidifiera les conditions de circulation, ce mercredi 27 décembre 2023. Les températures seront encore très douces, avec 16°C à Villefranche-de-Rouergue, 15°C à Espalion et 14°C à Entraygues.