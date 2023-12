6 millions d'habitants en Occitanie, stabilité en Aveyron... ce que révèlent les derniers chiffres de l'Insee

Ce jeudi 28 décembre 2023, l'Insee a dévoilé les derniers chiffres sur la démographie en France, datant du 1er janvier 2021.

Combien y a-t-il d'habitants en France ? Et en Occitanie ? À quelques jours du passage en 2024, l'Insee a répondu à ces questions, en dévoilant les chiffres démographiques en date du 1er janvier 2021.

67,4 millions en France

À l'échelle du pays, il y a, sur le territoire français hors Mayotte, 67 408 052 habitants, au 1er janvier 2021. En moyenne, entre 2015 et 2021, la population augmente de 0,3% par an, soit 202 962 habitants en plus. "Cette augmentation de population est davantage tirée par le solde naturel (+0,2 %) que par le solde migratoire apparent (+0,1 %)", explique l'Insee. Qui précise qu'il "s’agit d’un ralentissement démographique : entre 2010 et 2015, l’augmentation était de 0,5 % par an en moyenne".

L'Occitanie franchit le cap des 6 millions

Toujours selon les chiffres de l'Insee, l'Occitanie a franchi un nouveau cap. Celui des 6 millions d'habitants : notre région est celle qui affiche la variation annuelle la plus élevée, avec 41 332 âmes supplémentaires, entre 2015 et 2021.

Avec 6 022 176 habitants, l'alliance Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se rapproche à vitesse grand V du podium en termes d'habitants : la Nouvelle-Aquitaine, troisième région la plus peuplée de France, en compte, au 1er janvier 2021, 6 069 352 ! L'écart est donc de plus en plus réduit.

À l'échelle des régions, c'est, sans surprise, l'Île-de-France qui est en tête (12 317 279), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 8 114 361 habitants.

Et à l'échelle départementale ?

L'étude offre aussi la possibilité de jeter un œil sur les variations départementales. En Occitanie, la population observe une hausse dans la majorité des départements, entre 2015 et 2021. En Haute-Garonne comme dans l'Hérault, elle a augmenté de 1,2% par an, en moyenne ! En Aveyron, et en Lozère, elle est restée stable.

Voici la population dans chaque département d'Occitanie, au 1er janvier 2021, avec la variation annuelle moyenne, depuis 2015 :

Haute-Garonne : 1 434 367 (+1,2%)

: 1 434 367 (+1,2%) Hérault : 1 201 883 (+1,2%)

: 1 201 883 (+1,2%) Gard : 756 543 (+0,4%)

: 756 543 (+0,4%) Pyrénées-Orientales : 487 307 (+0,6%)

: 487 307 (+0,6%) Tarn : 393 572 (+0,3%)

: 393 572 (+0,3%) Aude : 376 028 (+0,4%)

: 376 028 (+0,4%) Aveyron : 279 649 (=)

: 279 649 (=) Tarn-et-Garonne : 263 337 (+0,5%)

: 263 337 (+0,5%) Hautes-Pyrénées : 230 956 (+0,2%)

: 230 956 (+0,2%) Gers : 192 437 (+0,1%)

: 192 437 (+0,1%) Lot : 174 942 (+0,1%)

: 174 942 (+0,1%) Ariège : 154 596 (+0,2%)

: 154 596 (+0,2%) Lozère : 76 519 (=)

À noter qu'à l'inverse de certains départements de France, aucun territoire de la région Occitanie n'a observé une baisse annuelle de son nombre d'habitants, entre 2015 et 2021.