Coupe de France : lieu, billetterie, programmation, ce qu'il faut savoir sur le très attendu Revel-PSG

Parmi les affiches de ces 32es de finale, une rencontre animera toute l'Occitanie lors du premier week-end de janvier 2024 : celle entre Revel et le Paris Saint-Germain ! Les contours de ce match très attendu se dessinent.

Ce n'est pas une affiche 100% Ligue 1, mais qu'importe : elle va faire vibrer l'Occitanie ! Revel, l'un des petits poucets de ces 32es de finale de Coupe de France, accueillera le PSG, pour une affiche de grand prestige. Stade, billetterie, heure... ce qu'il faut savoir sur cette rencontre attendue dans toute la région.

A lire aussi : VIDEO. Coupe de France : la réaction hilarante des joueurs de Revel quand ils apprennent qu'ils vont recevoir le PSG

C'est officiel : match à Castres !

Cela était déjà écrit d'avance : le gazon de l'avenue Julien Nouguier à Revel, qui accueille les matchs de l'équipe de R1, ne pouvait pas être en mesure de recevoir une telle affiche. Il a donc fallu se réunir autour d'une table pour choisir quel stade allait être l'hôte de ce 32e de finale historique. L'enceinte du Castres Olympique était évoquée. Depuis mercredi 27 décembre, c'est officiel : le stade Pierre-Fabre sera le théâtre de cette rencontre entre Revel et le Paris Saint-Germain !

"Nous sommes heureux et fiers d’aller jouer ce match exceptionnel pour les 32e de finale de la Coupe de France dans ce merveilleux stade", a réagi l'USR, sur les réseaux. Le CO l'a également annoncé sur son compte Twitter.

??????????? ?????????? \u26bd\ud83c\udfc6

L'US Revel recevra le @PSG_inside au stade Pierre Fabre dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France, le dimanche 7 janvier à 20h45 ! #CoupeDeFrance — Castres Olympique (@CastresRugby) December 27, 2023

Comment fonctionnera la billetterie ?

C'est donc dans l'écrin d'un peu plus de 12 000 places que se tiendra la rencontre. Et nul doute que la demande sera colossale pour cette affiche. Au rayon billetterie, l'USR a déjà averti : "Elle sera entièrement gérée par l’US Revel, il n’est donc pas utile de contacter le stade Pierre Fabre où le Castres Olympique à ce sujet !".

Et au club de football d'ajouter : "le nombre de places restantes ne sera connu qu’après la phase de VENTE de places (limitées) auprès de nos licenciés, partenaires et municipalités qui aura lieu dans les prochains jours. À l’heure actuelle, il nous est donc impossible de donner le nombre de places restantes mais nous vous tiendrons informés de cela au plus vite".

Sur son site internet, le CO est allé dans le même sens, rappelant qu'il n'était "pas l'organisateur de ce match mais simplement un appui pour le club de l’US Revel. Pour toutes demandes, veuillez contacter directement l’US Revel. Aucune place ne sera vendue par le Castres Olympique, que ce soit au siège du club ou dans nos boutiques".

En prime !

Ce match clôturera la période des vacances d'hiver : il se tiendra à 20 heures 45, dimanche 7 janvier 2024. Détail qui a son importance : il s'agira de la seule rencontre sur ce créneau, qui sera donc diffusée en prime, et non dans le cadre d'un multiplex, comme cela sera le cas pour bon nombre d'autres affiches de ces 32es de finale. Pour rappel, cinq divisions séparent les Parisiens, pensionnaires de Ligue 1, à Revel, équipe de Régionale 1.