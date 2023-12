Interpellé le 26 décembre 2023 au petit matin à Sevran, l'auteur présumé du quintuple homicide commis à Meaux quelques heures plus tôt était parti, ensuite, chez son père.

L'émotion est toujours vive suite à l'horrible découverte faite à Meaux, le 25 décembre 2023, et ce quintuple homicide qui a détruit une famille. Après cette terrible soirée, l'auteur présumé de ce massacre s'est rendu chez son père, à Sevran.

"J'ai dit aux policiers de faire vite"

Ndodé, le papa du suspect, a expliqué ce qu'il s'est passé à nos confrères de RMC. Il déclare avoir reçu un coup de téléphone de sa fille aînée, lui racontant que son frère avait tué toute sa famille. Avant que ce dernier ne se présente à sa porte, à 1 heure du matin, mardi 26 décembre.

"Il était blessé parce qu'il avait un couteau. Quand il a toqué, je n'ai pas ouvert la porte." L'auteur présumé du quintuple homicide quitte alors les lieux. Entre temps, son père appelle la police. "Il est revenu vers 7 heures du matin, j'ai dit aux policiers de faire vite parce qu'il était devant la porte, que je ne le faisais pas entrer".

"Je ne voulais pas me retrouver face à lui"

Selon le récit de Ndodé, il n'y a donc pas eu de contact physique entre son fils et lui-même. "J'avais peur de lui ouvrir, je ne voulais pas me retrouver face à lui. Peut-être que ce qu'il a fait est inconscient et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il va me falloir beaucoup de temps pour réaliser tout ce que j'ai perdu".

"Il peut mourir en prison, je m'en fiche"

La soeur du suspect a, de son côté, vivement réagi, également chez nos confrères. Après avoir assuré que Béatrice, tuée avec ses quatre enfants lundi soir, "tenait le couple, c'était une battante. Elle ne l'a jamais laissé même après l'incident de 2019 (son mari l'avait poignardée à l'omoplate, NDLR)", elle a eu des mots très forts envers son frère. "Qui peut vouloir rester avec un fou si ce n'est par amour ? Comment ôter la vie à quelqu'un qu'on aime autant ? On a beau me dire qu'il est fou, je m'en fiche, je lui en veux. Il peut mourir en prison, c'est pareil."

Passé aux aveux

RMC et CNews ont indiqué, ce jeudi matin, que le père de famille, soupçonné d'être l'auteur de ce quintuple homicide, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. S'il ne délivre pas d'explication rationnelle, l'homme de 33 ans doit faire l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicides volontaires sur mineurs de moins de 15 ans" et "homicide volontaire par conjoint".