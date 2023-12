Lors de sa garde à vue, l'auteur présumé du massacre ayant enlevé cinq vies à Meaux, le 25 décembre, a tenté d'expliquer son geste aux enquêteurs.

Après l'horreur, les explications. Placé en garde à vue après son interpellation, l'auteur présumé du quintuple homicide à Meaux, lundi 25 décembre 2023, a tenté de justifier ses terribles gestes aux enquêteurs.

"J'ai entendu des voix"

Le parquet a communiqué, ce jeudi 28 décembre 2023, suite à la garde à vue du père de famille, âgé de 33 ans. Il fait état des échanges entre le suspect et les enquêteurs. Le premier a alors déclaré avoir "entendu des voix", lui disant de "faire du mal". Celui qui est passé aux aveux a aussi fait part de son état d'esprit, et affirmé qu'il "ne ressentait rien" et se "sentait vide".

Ses fils noyés

Si sa femme de 35 ans et ses filles de 10 et 7 ans ont succombé à des coups de couteau, l'origine du décès des deux petits garçons, de 4 ans et neuf mois, n'avait pas encore été confirmée. Les révélations du père de famille sont allées dans le sens des autopsies pratiquées ce mercredi 27 décembre 2023 : il a noyé ses deux plus jeunes enfants. Le procureur de la République avait très rapidement évoqué une "scène de crime d'une grande violence".

Déféré devant un juge d'instruction

Comme le révèle le Parisien, ce jeudi, le suspect va être déféré devant un juge d'instruction, avant de comparaître devant un juge des libertés et de la détention, en début d'après-midi. Le parquet de Meaux avait, plus tôt, ouvert une information judiciaire des chefs d'homicides volontaires sur mineurs de moins de 15 ans et homicide volontaire par conjoint.

Son père et sa sœur ont pris la parole

Ndodé, le père de l'auteur présumé de ce massacre perpétré à Meaux, a raconté à nos confrères de RMC les heures qui ont suivi ce drame. L'homme de 70 ans affirme avoir reçu un coup de téléphone de sa fille aînée, lui annonçant que son frère avait tué toute sa famille. Avant que ce dernier ne se présente à sa porte, à 1 heure du matin, mardi 26 décembre.

"Il était blessé parce qu'il avait un couteau. Quand il a toqué, je n'ai pas ouvert la porte." L'auteur présumé du quintuple homicide quitte alors les lieux. Entre temps, son père appelle la police. "Il est revenu vers 7 heures du matin, j'ai dit aux policiers de faire vite parce qu'il était devant la porte, que je ne le faisais pas entrer".

Quant à la soeur du suspect, elle a prononcé un discours beaucoup plus offensif, après avoir rappelé que Béatrice, la femme de son frère sauvagement tuée lundi soir, "tenait le couple, c'était une battante". "On a beau me dire qu'il est fou, je m'en fiche, je lui en veux. Il peut mourir en prison, c'est pareil", a-t-elle martelé au sujet du tueur.