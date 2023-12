Espalion. La Pétanque saint-cômoise voit déjà loin

Il y avait beaucoup de monde (une assistance record) lors de l’assemblée générale, dont le maire Bernard Scheuer, salle de la mairie, à l’assemblée générale de l’association.

Le président Emmanuel Barroso et la secrétaire Nicole Barroso ont dressé le bilan de la saison 2023 où le club comptait 49 licenciés, dont 13 féminines et 7 membres honoraires. Les nombreuses activités, dont la plupart seront reconduites en 2024, attestent du dynamisme de l’association : participation à la journée des féminines, au tir de précision, aux éliminatoires de district, aux concours départementaux, aux championnats des clubs, à la coupe de France et à la coupe du Comité où il a atteint les quarts de finale.

Le concours vétéran du mois d’août affichait complet plus d’un mois à l’avance.

Les concours en nocturne de juillet et août ont connu une bonne participation, de même que le concours de la fête, et, seule la participation au concours de district de l’Amitié a été quelque peu décevante.

La galette des rois et le repas annuel ont rencontré un bon succès.

Quant aux finances, dont Marie-Noëlle Bioulac a présenté un compte rendu détaillé, elles se portent bien.

Saison 2024

Le prix de la licence est maintenu à 45 €. L’arrivée de nouveaux joueurs permettra peut-être d’engager des équipes supplémentaires.

Sont prévues trois ou quatre équipes en championnat des clubs vétéran, deux en Open, une en féminines, une en provençal, une en coupe de France. Les différents concours vétéran, nocturnes, fête, sont programmés et le club organisera les éliminatoires de district en triplette le 24 mars.

Le bureau

Il est composé d’Emmanuel Barroso et Christian Auguy coprésidents, Nicole Barroso secrétaire, Jean-Pierre Bessière secrétaire adjoint, Marie-Noëlle Bioulac trésorière, Karine Perrot trésorière adjointe.

Perspectives d’avenir

Bernard Scheuer a souligné le travail effectué par Marie-Noëlle Bioulac et Emmanuel Barroso et s’est réjoui de la vitalité du club, ainsi que de l’affluence aux concours. Il a ensuite fait part d’un projet à l’étude dans le secteur de Lévinhac, à l’ancienne scierie qui va être rachetée prochainement. Un projet qui a reçu l’assentiment de l’assistance et qui est le bienvenu, compte tenu de l’évolution de l’association.

Il concernerait quelques terrains couverts en plus des aires de jeu en plein air, dans un cadre ombragé. "Un travail de réflexion va être entrepris, pour un projet pérenne".

Après l’apéritif d’honneur, les participants ont clôturé cette journée autour d’une bonne table, au Relais de Boralde.