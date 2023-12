Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le père Noël a rendu visite aux enfants du personnel du centre hospitalier

C’est toujours avec autant de plaisir et d’impatience que les enfants du personnel du centre hospitalier Étienne-Rivié ont reçu la visite du père Noël. Mais avant cette rencontre tant attendue par les enfants, ils ont eu le privilège d’assister à la salle de l’Éveil cinéma de la projection du film "Les trolls 3". Ensuite, ils se sont tous rendus à la salle d’animation de l’hôpital où les attendait l’homme en habits rouges. Enfin, la distribution des cadeaux pour les 80 enfants de moins de 12 ans du personnel, a débuté.

Quarante d’entre eux étaient présents. Tour à tour, les enfants s’approchaient du père Noël pour recevoir leur présent, souvent très intimidés et parfois pour les plus petits un peu effrayés, encouragés par papa et maman. Ensuite, un succulent goûter était offert aux enfants. Il a été préparé par le chef de cuisine et le personnel.

Certains résidents n’ont pas résisté à la joie de venir voir ces chères petites têtes blondes déballer leur cadeau.

Bonne fête de fin d’année à tous !