Marché de Noël de Rodez : l’association Kalyna vous invite à déguster les spécialités ukrainiennes

Pour se régaler avec des mets de l'est, direction le marché de Noël de Rodez ce jeudi !

Avez-vous déjà goûté à la gastronomie ukrainienne ? Si tel n’est pas le cas, l’association Kalyna vous en offre la possibilité ce jeudi 28 décembre 2023 sur le marché de Noël de Rodez !

Créé il y a peu, le collectif réunit de nombreuses expatriées, ayant fui la guerre, et installées dans la préfecture depuis plusieurs mois. Présidée par Alena et Inessa, l’association propose sur son stand de nombreuses spécialités du pays… Sans oublier quelques notes de musiques traditionnelles. On vous laisse goûter, le stand est ouvert de 14 à 18 h 30.