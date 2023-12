Laguiole. Matinée d’immersion des CM2 au collège Saint-Matthieu

Les élèves de 6e du collège Saint-Matthieu, ont reçu les élèves de CM2, pour une matinée d’immersion.

Au programme, plusieurs énigmes dans différentes matières, pour résoudre le mot jardin.

Énigme de mathématiques avec Tintin et Milou ; acrostiche avec le prénom des élèves et haïkus en français ; questionnaire sur le besoin des objets techniques avec Technoflah et Danse avec les robots en technologie ; parcours sportif en EPS ; questionnaire en histoire sur la préhistoire ; vocabulary Challenge en anglais.

Pour clôturer la matinée, direction le jardin du collège avec un magnifique paysage enneigé, où un petit cadeau réalisé par les 6e en cours de français a été remis aux CM2.

Ce fut une matinée riche en découvertes et en partage.