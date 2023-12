Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un concert de Noël pour les habitants

C’est devenu une tradition, en période de fêtes de fin d’année, la chorale des voix d’Olt offre aux habitants un concert de Noël. Leur chef de chœur, Michel Bayol, a élaboré un programme de chants traditionnels et classiques de Noël. Une particularité cette année, il s’est déroulé dans un lieu emblématique de la cité marmotte, à l’auditorium, l’ancienne chapelle des pénitents noirs. De plus M. Bayol, pour ce concert a laissé la direction du chœur à deux jeunes artistes talentueux : Johanna De Cloître (piano, chant, direction de chœur) et à Antoine Chopin (direction de chœur et chant).

Pendant plus d’une heure, la quinzaine de choristes présents a enchanté le public.

En fin de concert, entraîné par le chef de chœur, public et choristes ont chanté à l’unisson et c’est après de nombreux rappels et par des applaudissements nourris, que s’est clôturé ce magnifique concert. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.