Aveyron : Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue... Votre commune a-t-elle perdu ou gagné des habitants ?

Alors que l'Insee a fait un point d'étape sur la démographie en France avec des déclinaisons régionales et départementales, il est également possible de connaître la population commune par commune.

279 649. C'est le nombre d'habitants que compte l'Aveyron, au 1er janvier 2021, date fixée par le dernier recensement effectué par l'Insee. L'institut a révélé ces chiffres le 28 décembre 2023. En plus des données régionales et départementales, il est possible de jeter un œil sur celles concernant les communes !

Rodez creuse l'écart

Toujours en tête des villes les plus peuplées de l'Aveyron, Rodez voit son avance sur Millau s'agrandir au rayon de la population municipale. Avec 24 207 habitants au 1er janvier 2021, la préfecture aveyronnaise devance nettement sa concurrente, qui en compte 21 712. En 2015, l'écart était moins important : le sol ruthénois comptait 23 949 âmes, quand les Millavois étaient, eux, 22 234.

Onet talonné par Villefranche

La troisième place du podium est le fruit d'une lutte entre Onet-le-Château et Villefranche-de-Rouergue. C'est toujours la voisine de Rodez qui complète le podium, avec 11 873 habitants, devant la commune villefranchoise et ses 11 720 habitants, toujours au 1er janvier 2021, selon les chiffres de l'Insee.

Saint-Affrique, Luc-la-Primaube, Decazeville...

Arrivent ensuite des villes qui comptent moins de 10 000 habitants. Parmi lesquelles Saint-Affrique (7 992), Luc-la-Primaube (6 000) ou encore Decazeville (5 111). Parmi les chiffres notables, Nant qui comptait moins de 1 000 habitants en 2015 selon l'Insee, et dont la population municipale est désormais un nombre à quatre chiffres (1 008).

Voici les chiffres des principales communes aveyronnaises. Pour rappel, il s'agit de la population municipale au 1er janvier 2021. Entre parenthèses, la donnée de 2015 :

Rodez : 24 207 (23 949)

: 24 207 (23 949) Millau : 21 721 (22 234)

: 21 721 (22 234) Onet-le-Château : 11 873 (11 944)

: 11 873 (11 944) Villefranche-de-Rouergue : 11 720 (11 892)

: 11 720 (11 892) Saint-Affrique : 7 992 (8 236)

: 7 992 (8 236) Luc-la-Primaube : 6 000 (5 918)

: 6 000 (5 918) Decazeville : 5 111 (5 521)

: 5 111 (5 521) Capdenac : 4 407 (4 542)

: 4 407 (4 542) Espalion : 4 264 (4 545)

: 4 264 (4 545) Sévérac : 4 062 (4 116)

: 4 062 (4 116) Sébazac : 3 297 (3 216)

: 3 297 (3 216) Réquista : 1 961 (2 005)

: 1 961 (2 005) Laguiole : 1 223 (1 236)

: 1 223 (1 236) Nant : 1 008 (964)

Si vous voulez savoir combien d'habitants composent votre commune (ou une autre située en France), il suffit de se rendre sur ce lien, et d'inscrire le nom de la ville dans la barre de recherche.