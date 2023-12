Rignac. Beaucoup d’activités aux Rosiers

Toujours des rencontres intergénérationnelles à la maison de retraite des Rosiers : de la gymnastique et un quine avec les enfants du centre de loisirs ; un spectacle avec l’école de musique de l’Espérance rignacoise ; le Noël des Pitchous pour les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des résidents, du personnel et des bénévoles. De la musique encore avec un concert d’orgue de barbarie lors d’une après-midi joyeuse et festive pour le Noël des résidents avec la traditionnelle bûche de Noël. Côté gastronomie, les résidents n’ont pas été oubliés : dégustation d’huîtres, de gambas, de foie gras ; le repas de Noël qui était ouvert à tous, tout comme le sera celui du Premier de l’An. Les anniversaires du mois ont été fêtés et la messe de Noël a été célébrée par le père Monziols.