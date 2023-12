Laguiole. La magie de Noël a envahi la cité

Les rues et places brillent de mille feux des guirlandes lumineuses, et harmonieuses installées par les agents municipaux. Un somptueux sapin se dresse place du taureau, les commerçants n’ont pas manqué d’imagination pour orner leurs vitrines, dans le village la magie de Noël est au rendez-vous. L’avant-veille de Noël, un sculpteur de ballons a déambulé dans les rues confectionnant différentes figures qu’il a remises aux enfants ; dans la galerie du supermarché, le magicien Magicolo a enchaîné les tours de magie sous les yeux émerveillés des enfants, pendant qu’à ses côtés, l’homme à la houppelande rouge interrogeait les enfants sur leur liste de cadeaux et ne manquait pas de poser pour une très longue série de photos, tout en distribuant des friandises. Ces animations proposées par l’association des commerçants Laguiole Uni, ont enchanté petits et grands. Un grand merci pour cette journée, félicitations à nos agents pour cette splendide décoration.