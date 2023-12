Laguiole. Les collégiens ont rencontré et échangé avec l’auteur Pierre Raufast

Dans le cadre du projet Pixel Aventure (lire par ailleurs), des rencontres ont été organisées dernièrement, au cours d’une après-midi du lundi 18 décembre, entre les collégiens de Laguiole et l’auteur et ingénieur en cybersécurité Pierre Raufast. Tour à tour, ce sont quatre classes, soit soixante-dix élèves au total, qui ont pu être sensibilisés aux thématiques à la fois au métier de l’intervenant et des livres de l’auteur. L’après-midi a été riche en échanges : métier d’écrivain, technologies, numérique… Petits et grands ont pu satisfaire leur curiosité de lecteurs, d’aspirants écrivains ou de futurs ingénieurs. Cette rencontre en bibliothèque a bénéficié du soutien financier du Département de l’Aveyron et de sa médiathèque départementale.