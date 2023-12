Pollution plastiques : des résidus de biomédias retrouvés sur plusieurs plages de Bretagne

(ETX Daily Up) - Les déchets plastiques jonchent les plages du monde entier. Parmi eux, les biomédias, des petits objets cylindriques utilisés dans les stations d'épuration pour filtrer les eaux usées. L'ONG Surfrider a en récemment identifiés sur des plages de Saint-Nazaire et de Pornic.

"Des quantités importantes". C'est le terme employé par Cristina Barreau, juriste environnementale et membre de l’équipe de l'ONG Surfrider, qui a détecté des résidus de biomédias sur une plage de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Dans un communiqué publié cette semaine, l'ONG explique que si la pollution aux biomédias a déjà été identifiée à de nombreuses reprises par le passé (ces objets ont été repérés pour la première fois sur le golfe de Gascogne en 2007), il est "rare d'en trouver en si grande concentration". "Ici, ils sont tous de la même forme, de la même taille et de la même couleur", observe Cristina Barreau, experte de ce type de pollution et selon qui ces trois paramètres réunis "laissent penser qu’une perte massive de ces biomédias a pu avoir lieu récemment".

Ces petits objets en plastique de forme cylindrique proviennent des stations d'épuration, utilisés depuis les années 2000 pour traiter les eaux usées. On en trouve également dans les exploitations agricoles et viticoles. Leur arrivée dans les mers et les océans peut s'expliquer par de fortes pluies, "causant des débordements dans les stations d’épuration, les eaux usées emportant avec elles les biomédias", explique l'association.

Une forme de pollution qui prolifère ailleurs dans le monde

Ces disques filtrants de quelques millimètres d’épaisseur peuvent également s'évaporer au cours du processus de leur mise en eau ou de travaux dans les bassins de traitement ou encore en cas d'installations ou de grilles d'évacuation défectueuses. "On peut légitimement se poser la question de l’impact des déversements, constituant une source de risques supplémentaire pour la santé des milieux naturels ainsi que la santé humaine. Utilisés initialement comme un outil de dépollution, les biomédias s’avèrent finalement être très polluants", souligne Surfrider sur son site internet.

La situation s'avère d'autant plus préoccupante que des déchets de biomédias ont été retrouvés sur d'autres sites de la Loire-Atlantique, notamment sur les plages de Pornic, mais également dans les autres régions côtières de France (ainsi qu'au bord de la Seine) et d'autres endroits dans le monde, notamment au Portugal, en Suisse et aux États-Unis. Si vous identifiez ces petits objets sur une plage, il est possible de le signaler à Surfrider via ce formulaire, en envoyant une photo ainsi que des informations relatives au type de biomédia identifié et à leur géolocalisation. Attention toutefois : ces petits cylindres ont été en contact avec des bactéries, il est donc fortement déconseillé de les ramasser à mains nues !