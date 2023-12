Huîtres : sur le marché de Rodez, des ostréiculteurs pédagogues après la contamination de plusieurs bassins de production

Les huîtres d'Arcachon, celles produites en Normandie ou dans la Manche sont interdites à la commercialisation. Valérie et Pascal Tafforet, producteurs installés dans le bassin Marennes d'Oléron, doivent se faire rassurants.

Heureusement pour eux, leurs huîtres ne sont pas concernées par les récentes interdictions qui frappent les productions issues de la Manche, de Normandie et du bassin d'Arcachon. Et Valérie et Pascal Tafforet ont passé la matinée de ce samedi, sur le marché de Rodez, à le faire savoir.

"Beaucoup de clients se posent des questions"

"De la pédagogie", s'amusent-ils, alors que "beaucoup de clients posent des questions" sur la provenance de leurs huîtres. "Certains font même un écart pour ne pas passer trop près de l'étal", explique Valérie Tafforet, productrice d'huîtres dans le bassin Marennes d'Oléron.

"Rassurer"

Face des clients suspicieux, il faut "rassurer", poursuit Valérie Tafforet : "Si on est là, c'est qu'on a le droit d'être là. Il faut leur expliquer, ensuite ils sont contents... et achètent des huîtres !", résume-t-elle. Avec un argument on ne peut plus officiel : les analyses menées jeudi 28 décembre sur leurs produits et qui en valident la qualité.

Sur le marché de Rodez depuis une dizaine d'années

"C'est normal de faire de la pédagogie avec ce qui se passe actuellement", concluent les ostréiculteurs, qui fréquentent le marché de Rodez depuis plus d'une dizaine d'années. En ce dernier samedi de l'année, près d'une tonne sera vendue, une activité très soutenue mais moins que pour Noël, où deux tonnes sont généralement écoulées par le couple sur le marché ruthénois.