Espalion. L’interco a pensé aux enfants de la crèche

À l’occasion des fêtes de fin d’année, des surprises ont eu lieu pour les bambins des crèches intercommunales Comtal-Lot-Truyère.

Mi-décembre à Espalion c’est 28 enfants de la crèche et 32 enfants du relais petite enfance (RPE) intercommunal et 15 professionnelles, 5 parents qui se sont retrouvés pour assister au spectacle de Laëtitia Cador intitulé "Rêves en filigranes". Auparavant c’est à Bozouls que 16 enfants de la crèche intercommunale et 19 du relais petite enfance ainsi que 11 professionnelles petite enfance et deux mamans se sont réunis à l’espace Denys-Puech pour assister au spectacle "Café de fleur" de la compagnie Pauses musicales, le tout dans une ambiance musicale et festive. Petits et grands ont pu vivre ces petites pauses poétiques réunis tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.