Football : dernier entraînement de l'année pour Rodez avec Sanaia et Vandenabeele et avant le départ de Mpasi

L'année civile s'est terminée par une grosse séance d'entraînement pour l'effectif du Rodez Aveyron football (L2) ce dimanche matin, dont la prochaine échéance est un 32e de finale de Coupe de France à Challans (N3) vendredi 5 janvier (18 heures).

Sous la pluie et dans le froid. L'ultime séance d'entraînement de l'année a été costaude pour les Ruthénois ce dimanche matin à Vabre. Terminant la première phase de retour sur les terrains après la trêve des confiseurs commencée en milieu de semaine.

Une séance qui était la dernière pour le gardien N°1 Lionel Mpasi avant qu'il ne s'envole pour Dubaï et la préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (13 janvier-11 février) en Côte d'Ivoire, avec sa sélection de la RD Congo. Durant son absence en Aveyron, il sera évidemment suppléé par Sébastien Cibois, habituel N°2. À commencer par ce vendredi en Vendée, face à Challans lors du 32e de finale de Coupe France marquant le retour à la compétition des Rouergats.

Pas de nouvelle tête

Un entraînement lors duquel l'intégralité du groupe sang et or était sur le pré. Aussi, pas de nouvelle tête malgré l'ouverture imminente du marché des transferts hivernal, ce 1er janvier. À noter également que si Guintini et Arconte (épaule) ont par moments quitté la séance collective pour du travail individualisé, les deux revenants Amiran Sanaia (longue maladie) et Eric Vandenabeele (cheville et péroné) étaient aussi présents, poursuivant leur protocole de reprise individualisé. D'ailleurs, le défenseur de 31 ans gravement blessé (fracture du péroné, luxation de la cheville et rupture du ligament latéral interne de cette même cheville) lors du premier match de L2 à Ajaccio cet été, pourrait prochainement reprendre l'entraînement collectif. Avant ça, il lui faudra retourner à Clairefontaine courant janvier, là où il avait réalisé sa rééducation.