Onet-le-Château. Bonne année 2024, en direct de la patinoire !

Dernier jour de glisse de l’année pour les patineurs, qui n’ont pas boudé leur plaisir sur les 300 m2 de la patinoire synthétique installée à l’Athyrium… mais que les amateurs se rassurent,

même si on a changé d’année, 2024 commencera comme 2023

l’a fini et tous pourront s’adonner à leur sport favori

encore toute cette semaine (les après-midi de 14 h à 18 heures)…

Mais 1er janvier oblige, on s’associe volontiers à eux, pour vous souhaiter une très belle année 2024, on n’égrènera pas les vœux qui peuvent être formulés, mais sans doute le retour de la paix, une bonne santé et "trois sous" pour pouvoir en profiter,

doivent être ceux qui reviennent le plus souvent…