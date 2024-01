Météo. Fortes pluies, crues et risque d'inondation : trois départements basculent en vigilance orange, 25 sont placés en jaune

2024 commence sous la pluie et avec une vigilance orange pour crues, pluie-inondation pour le Pas-de-Calais, le Finistère et le Morbihan. De forts cumuls de pluie sont attendus pouvant atteindre les 100 mm d'ici mercredi 3 janvier pour le Pas-de-Calais.

Pour ce premier jour l'année 2024, Météo France bascule deux départements la vigilance orange pluie-inondation.

Il s'agit du Morbihan et du Finistère.

De son côté, le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange crues bascule aussi en vigilance jaune fortes pluies.

Ce 1er janvier 2024, "si les averses s'atténuent sur le Pas-de-Calais, une perturbation active sur l'Atlantique, approche des côtes Bretonne", indique dans son premier bulletin de l'an nouveau Météo France.

Lys, Canche, Aa et Hem en vigilance orange crues

Toujours dans ce département, quatre cours d'eau sont maintenus en vigilance orange en raison de crues importantes en cours sur la Lys Amont-Laquette, la Canche, l'Aa et la Hem.

Comme en novembre où le Pas-de-Calais avait été fortement touché par des inondations, l'inquiétude grandit et c'est avec le spectre d'un même scénario que les habitants ont passé le réveillon du Nouvel an.

"On relève entre 3 et 10 mm sur les trois dernières heures sous les averses les plus marquées, et souvent entre 20 et 40 mm sur la moitié ouest du Pas-de-Calais sur les 24 dernières heures", précise Météo France.

Des cumuls de pluie pouvant atteindre les 100 mm d'ici mercredi

Dans les prochaines heures, les pluies devront continuer à s'intensifier. À cette heure, Météo France prévoit pour la nuit prochaine que "la nouvelle perturbation va apporter sur le département 20 mm supplémentaires". Voire une accentuation de l'intensité des averses pour la journée de mardi 2 janvier qui "pourrait nécessiter une aggravation de la vigilance pluie-inondation. L'ensemble de ces passages de fortes pluies, depuis hier dimanche jusqu'à mercredi, pourrait générer des cumuls très conséquents, pouvant atteindre voire dépasser les 100 mm sur la moitié ouest du Pas-de-Calais".

Atlantique : des pluies continues et des précipitations importantes

Sur le Finistère et le Morbihan, en cours de soirée, une perturbation pluvieuse active abordera la façade atlantique. L'activité de cette perturbation persistera tout au long de la nuit ainsi qu'une bonne partie de la journée de mardi, avec des pluies continues engendrant des cumuls importants.

Concernant la façade atlantique et l'épisode touchant le Finistère et le Morbihan, "des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24 h. Il est possible de dépasser localement les 60 mm", prévient d'ores et déjà Météo France. "Des précipitations qui interviennent par ailleurs dans un contexte hydrologique sensible."

25 départements en vigilance jaune

Par ailleurs, Météo France place 25 départements en vigilance jaune.

Pluie-inondation :

Pas-de-Calais

Loire-Atlantique

Vendée

Vigilance pluie-inondation. Document - Météo France

Vague-submersion :

Gironde

Lande

Vent :

Calvados

Orne

Manche

Mayenne

Ille-et-Vilaine

Côtes-d'Armor

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Deux-Sèvres

Vigilance pour le vent. Document - Météo France

Neige-Verglas :

Isère

Cantal

Alpes-de-Hautes-Provence