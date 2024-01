Ces voitures électriques qui ont battu des records de vente en France en 2023

(ETX Daily Up) - Il s'est vendu 298.522 voitures neuves électriques en France en 2023, pour une part de marché record de 16,8%, selon les derniers chiffres du marché automobile français publiés par la Plateforme automobile. C'est le Tesla Model Y qui arrive en tête des ventes dans ce secteur.

Avec 37.127 ventes, le succès du Tesla Model Y est d'autant plus spectaculaire que le SUV américain se classe à la 8e place du classement général, là encore une performance inédite pour une voiture 100% électrique. Au classement des voitures électriques neuves les plus vendues, suivent la Dacia Spring, la Tesla Model 3, la Peugeot e-208, la Fiat 500e et la MG4, toutes écoulées à plus de 20.000 exemplaires.

La hausse des ventes des voitures électriques va de paire avec la baisse des chiffres concernant les nouvelles immatriculations de voitures à moteur thermique, lesquelles représentent désormais moins de la moitié du marché du neuf en France (45,9%). L'ensemble des voitures hybrides cumulent quant à elles aujourd'hui 33,5% du marché. Loin derrière, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) représentent 3,6% du total des ventes. La part de ceux carburant aux Superéthanol ou au gaz naturel (GNV) demeure anecdotique.

Au global, c'est une nouvelle fois la Renault Clio V qui arrive en tête des ventes de voitures neuves, avec 97.471 exemplaires écoulés, devant la Peugeot 208 II (86.263) et la Dacia Sandero 3 (69.106).