Espalion. JO : la ville a accueilli la tournée des drapeaux

La commune a été marquée par plusieurs événements sportifs importants, dont la tournée des drapeaux des Jeux Olympiques et la victoire en coupe de l’Aveyron.

L’année sportive 2 023 a été riche pour la cité, mais l’évènement le plus marquant a été la venue de la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques, dans laquelle ont été impliqués les jeunes et plusieurs associations.

Parallèlement, s’est déroulé le séminaire international des dirigeants d’Unions sportives francophones. L’itinéraire des champions de judo a constitué un autre temps fort, permettant à 800 écoliers et à 1 500 judokas de côtoyer les plus grands champions. Autre manifestation marquante, l’organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers où l’équipe du CSP a eu la meilleure participation et le meilleur coefficient de participation.

Concernant les associations, le RCENA a atteint la barre des 500 licenciés, dont 200 à l’école de rugby. Le quinze fanion s’est incliné en 1/16e de finale contre Lézat, les réservistes en 1/8e de finale contre Rives d’Orb, et les cadets en quart de finale du championnat d’Occitanie contre Lacapelle-Marival.

Le HBCE qui a retrouvé le championnat pré-national comptait 197 licenciés. Les U18 sont vice-champions de Division 1 de la région Occitanie, et les handballeurs du collège Denayrouze ont signé la plus grosse performance en remportant le titre de champions de France. Quant aux footballeurs de l’USE, ils ont remporté avec brio la coupe de l’Aveyron.

Le club de tennis de table s’est distingué : Ange Kouassi ramène la médaille de bronze avec l’équipe de Côte d’Ivoire au championnat d’Afrique Ouest ; Georgina Domuta est championne régionale ; le minime Damien Tanguy et la cadette Charline Caudron enlèvent le titre départemental ; l’équipe I monte en première division régionale et l’équipe 2 en régionale 4.

Le Sport Quilles, fort de 58 licenciés, voit la victoire de Guillaume Septfonds au challenge Mercier et a organisé la finale de la coupe de France qui est revenue pour la deuxième année consécutive à l’équipe Gary Guibert de la Solidarité Aveyronnaise de Paris.

A l’International de pétanque marqué du sceau du succès, Mickaël Feyertag, Jean Pfeffer, et Jessy Teissier ont créé la surprise, tandis que chez les féminines, la victoire est revenue à Nelly Peyré, Virginie Labrousse, et Mélissa Gomes. Le junior Jonathan Petit est champion de l’Aveyron au tir de précision et en triplette. L’équipe I Open championne de Division 2 accède à la Division I, de même que l’équipe féminines. Robert Costes prend la tête de l’Amicale Pétanque après la démission de l’équipe sortante.

Le judo club enregistre les ceintures noires de Quentin Batut-Alexandre, Dominique Boémo 2e dan et de Bruno Nicolet 3e dan ; tandis que le minime Baptiste Férouelle termine 7e à la finale de la coupe de France. La première édition d’Apéro Trail a connu une belle réussite avec plus de 350 participants et une soixantaine de randonneurs. De même que le vélo club avec 107 vététistes aux "Trois boucles" et 125 cyclistes à la "Rando des Monts d’Aubrac".

L’équipe dames et l’équipe II messieurs du tennis club montent en Régionale 3 ; le tournoi d’été est revenu à Santiago Martinez (0 Argentin- Marseillan) et à Kelly Ngaimoko (3/6 Villefranche).

Enfin, plusieurs dirigeants ont été honorés : Claudine Bussetti, Claude Clamens, Jean-Claude Solier ont reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports, Auguste et Sarah Martinez, Gilbert Chauchard, Jean-Claude Solier le trophée de l’engagement bénévole du Cdos.