Golinhac. La relève est assurée au club de quilles

Dernièrement, le club de quilles tenait son assemblée générale à la salle des fêtes de Golinhac, en présence du président Arnaud Vayssade, du vice-président Mathieu Malpel et d’une quarantaine de membres.

Pour débuter l’assemblée, M. Bénézet, le maire de Golinhac, a pris la parole en gratifiant l’ensemble du club pour la très belle image de la commune qu’il véhicule dans tout le département et assure de tout son soutien logistique et financier. Les coprésidents ont aussi à leur tour remercié la mairie pour les investissements réalisés au terrain de quilles : installation du coffret électrique extérieur, achats de bastaings en bois, et prochainement le remplacement des ampoules des poteaux d’éclairage.

Le bilan sur le plan sportif pour la saison 2023 est satisfaisant avec sept podiums (quatre podiums par équipes et trois en individuel). A noter la très belle saison de l’équipe Pélissou avec une montée en Elite catégorie "Promotion" ainsi que leur 3e place au championnat de France par équipes. Félicitations aux équipes Galan en promotion avec une 4e place et une 6e place au championnat de France.

Cela était aussi une très belle saison pour l’équipe Clot et Romieu en deuxième série avec deux podiums à la clé. La relève est assurée avec la qualification du jeune Lucas Galan en catégorie Poussin qui a terminé 6e du championnat de France. Le club est fier de son école de quilles et des jeunes qui sont très motivés et assidus, la relève est assurée.

Il a été souligné que l’arbitre du club Philippe Romieu a arbitré plusieurs compétitions officielles et notamment les deux championnats de France. Deux joueurs ont aussi suivi le premier module de la formation instructeur, à savoir Mathieu Galan et David Sagnes qui ont brillamment validé leur examen.

Les Coprésidents félicitaient quatre licenciés du club qui s’investissent dans les différents comités et instances des quilles de huit : Ghislain Ferrières, membre du Comité National des Quilles de Huit, Marlène Bousquet, trésorière du CABSQ, Séphanie Rouquette, secrétaire du CABSQ, membre du comité sportif aveyronnais et responsable de la commission "Jeunes et Féminines" et Frédéric Rouquette, responsable du secteur 7 des Ecoles de quilles.

Grégory Battejat, trésorier, a présenté le bilan financier qui permet d’envisager les prochaines saisons sereinement. Il a toutefois été signalé l’importance de l’organisation de manches pour la bonne santé financière. Le club va faire l’acquisition d’une doudoune sans manches pour équiper tous les licenciés et quelques boules seront achetées pour équiper les jeunes et l’école de quilles. L’achat d’une nouvelle traceuse est en projet. Il a été ensuite abordé la saison 2024 avec notamment la composition des équipes. Il y a au total 78 licenciés et le club engagera différentes équipes : 7 en masculines, 5 en féminines, 1 en filles Ado – de 15 ans, 1 en minimes, 2 en benjamins, 1 en benjamines et 2 en poussins.

Enfin, le nouveau bureau a été élu à l’identique : président : Arnaud Vayssade, vice-président : Mathieu Malpel, secrétaire : Lætitia Ferrières, secrétaire adjointe : Stéphanie Rouquette, trésorier : Grégory Battejat et trésorier adjoint : Mathieu Galan. L’Auberge "La Bastide d’olt" attendait toute la famille du club de quilles pour partager un bon repas et se remémorer tous les souvenirs des saisons passées.