Baraqueville. Laurent Vezy et Hervé Espinossa, nouveaux patrons du bureau de tabac

Laurent Vezy et Hervé Espinossa, nouveaux patrons du bureau de tabac

Laurent Vézy et Hervé Espinossa sont avant tout deux amis de longue date qui souhaitaient se lancer dans une aventure professionnelle commune et humaine. Le premier est un ruthénois qui connaît bien le milieu du tabac puisqu’il y a bâti sa carrière. Son dernier métier concernait notamment les assurances des bureaux de tabac. Hervé vient de Millau et est un commerçant aguerri. Il a notamment tenu des affaires d’hôtellerie, de restauration et d’autres dans le millavois ou dans les gorges du Tarn. Si ces deux nouveaux buralistes sont arrivés à Baraqueville, ce n’est pas un hasard : ils avaient ciblé ici une affaire très intéressante située sur un carrefour en pleine expansion et dans une ville qu’ils trouvent très dynamique. Un gros potentiel selon eux également dû à la facilité de se garer à proximité et à au label Village Étape.

Les deux associés nous promettent de belles choses et sont pleins de bonnes intentions : ils veulent apporter un service de qualité et leur envie d’être proche des clients se ressent très fortement. Ils ont à cœur d’être acteurs de la vie du village. Pour ce faire, ils ont gardé l’intégralité de l’équipe existante et, forts de désormais 6 personnes dont 3 à mi -temps, ils ont augmenté sensiblement l’amplitude des horaires d’ouverture. Avec la diminution du nombre de fumeurs et des lecteurs de la presse papier, les buralistes doivent faire face à un véritable challenge pour pérenniser leur activité. Renforcer celles qui sont complémentaires telles que la réception de colis, l’entretien de montres, la vente de petits bijoux, de cafés et boissons à emporter, de souvenirs et autres articles cadeaux les conduit à devenir de véritables drugstores. Cette transformation apparaît donc comme indispensable et Hervé et Laurent l’on bien compris car ils comptent sur Léo, le fils du second qui travaille avec eux à Baraqueville, pour assurer l’avenir de l’affaire. Avec une telle motivation, pas de doutes, ils vont faire "un tabac" auprès des Baraquevillois.

