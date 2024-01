Villeneuve. Le plus beau village de France dans le viseur

Parmi les points à l’ordre du jour du dernier conseil municipal, deux sont particulièrement porteurs pour l’avenir :

- Candidature au label "Plus beau village de France". Le dépôt de la candidature de Villeneuve devant le jury qui décerne le label des Plus beaux villages de France. Pour être éligible, la commune doit répondre à 32 critères d’évaluation. Les 3 premiers sont éliminatoires : attester d’une population maximale de 2 000 habitants ; posséder au minimum deux périmètres de protection, au titre des Monuments historiques, des sites ou des sites patrimoniaux remarquables ; témoigner d’une motivation collective au projet de candidature par la production d’une délibération du conseil municipal. Les membres du comité de pilotage de cette candidature, Gwenaëlle Lehmann, directrice de l’office de tourisme Ouest Aveyron, Ludovic Lemercier, guide conférencier, Laurent Barthe, employé municipal médiathèque, Jean-Claude Chazal, président des Paredaïres, et Emma Filhol, de l’association des commerçants, réunis par Sophie Maillebiau, adjointe chargée du dossier, ont présenté tour à tour les atouts de Villeneuve et évalué les retombées positives d’un tel label. Le conseil unanime a voté pour le dépôt de cette candidature.

- Demande de permis de construire pour l’habitat inclusif. La demande de permis de construire pour l’habitat inclusif, destiné aux personnes dont l’autonomie est limitée. La commune, toujours astreinte au RNU, doit demander une dérogation pour obtenir ce permis de construire. La municipalité, sur les conseils du sous-préfet, présentera une nouvelle rédaction de cette demande de permis. Elle a été adoptée à la majorité, sans les trois voix de la minorité qui s’y est opposée à cause des modalités de financement de ce projet.