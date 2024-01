Réquista. Le salon Provinlait se prépare pour avril

En 2022 est né à Réquista le premier salon des professionnels de la brebis laitière Provinlait, à la suite d’une initiative portée par des éleveurs, des techniciens et des professionnels de la filière avec le soutien des élus du territoire. Cette force collective a réussi à réunir l’ensemble des acteurs de cette filière en plein essor, qui aujourd’hui est confrontée à des enjeux majeurs. En 2022, le 1er salon Provinlait qui a rassemblé près de 90 entreprises ou partenaires, a accueilli environ 3 000 visiteurs et a mobilisé des établissements scolaires agricoles… De par la mobilisation de ces acteurs et la présence de nombreux visiteurs, on ne peut que constater un bilan positif de ce premier salon qui a permis de mettre l’accent sur les besoins en renouvellement de la filière ovine laitière, tant au niveau de l’élevage que des entreprises de transformation, de la demande en accompagnement technique, d’un besoin de rencontres entre éleveurs et professionnels. Les microconférences ont été des lieux d’échanges fructueux de par les sujets traités : la filière et ses acteurs la formation, l’installation, l’organisation des schémas de sélection génétique, l’environnement et l’adaptation au changement climatique, le bien-être animal, la qualité nutritionnelle du lait de brebis, le bien vivre des éleveurs.

Pour sa deuxième édition qui est prévue les 24 et 25 avril, les bénévoles œuvrent depuis six mois à l’organisation du salon avec comme thématique "Des exploitations durables, tournées vers l’avenir" avec comme fil conducteur "la filière recrute". Ce salon prévoit des nouveautés comme un pôle énergie où seront présentées les entreprises du domaine du photovoltaïque et de la méthanisation sans oublier l’adaptation des bâtiments d’élevage au changement climatique. De même des visites de fermes sont prévues avec des thématiques spécifiques, le mardi 23 avril. Une visite dédiée aux lycéens et étudiants sera organisée également le jeudi.

Ce salon participe à la dynamique de notre territoire. Il est de notre responsabilité de préparer l’avenir de la filière pour les futures générations.

Les organisateurs comptent sur votre soutien, sur votre présence et si vous souhaitez participer à l’organisation ou être présent sur le salon n’hésitez à les contacter par mail : provinlait@gmail.com et visiter le site : www.provinlait.com.