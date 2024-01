Occitanie : la très régionale série de films "Balle perdue" recherche des figurants

Le 3e opus du film "Balle perdue" avec Alban Lenoir revient à Sète dès le lundi 8 janvier. Plusieurs figurants de 16 à 80 ans sont recherchés.

"Balle perdue", c'est une histoire d'Occitanie. Le premier film, tourné à Sète et diffusé par la plateforme Netflix, est sorti en 2020 et a été vu 37 millions de fois dès le premier mois, détaille Midi Libre. La suite de "Balle perdue", tournée autour de Montpellier et en Aveyron, est sortie en 2022 et a été diffusée dans 80 pays.

Le tournage de "Balle perdue 3", de retour à Sète et ses alentours, qui a débuté à Paris le 11 décembre, arrive ce lundi 8 janvier 2024 dans l'Hérault pour une sortie sur Netflix prévue pour début 2025. A cet effet, la production recherche plusieur figurants de tous types, âgés entre 16 et 80 ans, hommes et femmes résidant en Occitanie et disponibles à partir de ce lundi 8 janvier et jusqu'au 7 mars.

La rémunération est de 94 € bruts par jour de tournage.

Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site de castprod et de s'y inscrire, de renseigner ses nom et prénom, sa taille, son âge, sa ville de résidence et ses coordonnées, en fournissant des photos couleurs récentes. Il faut également indiquer si vous possédez un véhicule et si oui, de quel type.