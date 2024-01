Luc-la-Primaube. Sport quilles : un club en bonne santé

Le Sport quilles primaubois a tenu son assemblée générale à l’Oustal de Calzins. Ce moment d’échange a permis de revenir sur la saison sportive riche en émotions et podiums à tous les niveaux, mais également de faire le point sur les activités, les finances de l’association, et le renouvellement des responsables au sein du conseil d’administration et du bureau. Côté sportif, à retenir la 1re place en catégorie essor C en championnat de l’Aveyron pour l’équipe Bauguil qui lui permet de monter en élite et de jouer le championnat Aveyron 2024 en catégorie promotion. Elle rejoint l’équipe Fabre qui œuvre déjà en élite en catégorie excellence. À noter leur belle 4e place au championnat de France par équipe à Rodez en catégorie Essor. En féminines, la doublette Galibert termine à la 3e place du podium en catégorie espoir dans le championnat Aveyron. Chez les seniors hommes, l’équipe emmenée par son capitaine Jean-Claude Soulié en 2e série (district Céor-Lagast) finit 3e. En junior, Mathys Teyssier est sacré champion de France individuel junior à Montpellier, et remporte le "trophée Alexandre Guibert" pour ses deux performances lors des deux championnats de France en individuel et par équipe. Les résultats des enfants de l’école de quilles sont également encourageants. Félicitations aux vétérans qui ont bien défendu la couleur de leurs maillots lors des manches du championnat Aveyron. En 2023, le club a accueilli sur son terrain de Calzins la première manche du championnat Aveyron de la catégorie élite. L’organisation et la qualité des terrains ont été appréciées de tous ! Le club a également organisé en soirée la coupe Aveyron 2e série mais l’orage a perturbé la soirée et la compétition n’a pas pu se terminer.

Le nouveau bureau est composé de Mathys Teyssier président, Éric Causse, vice-président, Bruno Baubil, trésorier et Clément Galibert, secrétaire.