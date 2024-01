Druelle Balsac. Téléthon : record battu avec plus de 15 000 € récoltés

Les organisateurs l’espéraient secrètement, ils ont été comblés car un nouveau record a été établi pour cette nouvelle édition du téléthon sur la commune de Druelle-Balsac.

Les nombreuses animations organisées ont permis de récolter la somme de 15 127 euros.

Durant le mois de décembre et principalement pendant le week-end des 9 et 10, diverses activités et rencontres étaient proposées à la population pour récolter des fonds, (danse, marche, vélo, quine, repas, boom et animations pour les enfants, soirée roller, vente sapins, vente d’objets confectionnés par des enfants ou par des artisans passionnés, collecte pendant les matchs du week-end…)

Ce magnifique résultat n’a été possible que grâce à l’extraordinaire mobilisation des nombreuses associations et le dévouement sans faille des bénévoles.

Les organisateurs remercient chaleureusement les commerçants et les entreprises qui grâce à leurs dons ont contribué à ce magnifique résultat, notamment pour le quine et le repas du dimanche. Un grand merci à tous et les bénévoles de cette merveilleuse association caritative vous donnent rendez-vous dès à présent pour le week-end Téléthon 2024, en espérant faire encore mieux que cette année.