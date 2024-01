Discussions autour du parc naturel régional à Millau

Une réunion est organisée le 19 janvier par la sous-préfète de Millau (10 h 30 en sous-préfecture) avec la direction du parc naturel régional des Grands Causses et le collectif CO-27-XIII concernant l’élaboration de la nouvelle charte du PNR.

"La version actuelle de cette charte n’est pas conforme à la vocation d’un parc naturel régional telle que définie au code de l’environnement. Sur cinq points identifiés, résume Bruno Ladsous, secrétaire du collectif associatif Co-27-XII Environnement, et membre du CA de la Fédération des Grands Causses C’est de cela qu’il sera question dans cette réunion avec la direction du Parc, encouragée par la Préfecture de Région et qui se tiendra sous l’égide de la sous-préfète de Millau."

Rappelons que le syndicat mixte du PNR a voté le 23 juin dernier son projet de charte 2022-2037. Or ce même PNR est en carence de classement en tant que parc naturel régional depuis le 5 mai dernier. Le préfet de région a reconnu cet état de fait dans un courrier le 27 juillet. Cette absence a pour conséquence de faire évoluer le projet de charte. En particulier sur le volet énergie (zonages éoliens et leur impact sur les paysages et le patrimoine).

Le collectif assure "ne pas avoir la garantie absolue que le futur décret de classement tiendra compte pleinement des résultats de cette réunion, dont on ne peut présumer. Mais la préfecture de Région nous a fait savoir que ce décret ne sortira pas avant la fin janvier."