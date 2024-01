Rignac. Les conduites à risques des adolescents en débat avec deux experts

Initialement prévue en décembre, cette nouvelle conférence organisée par Rencontres citoyennes aura lieu à titre exceptionnel jeudi 11 janvier à 20 h 30 à l’espace André-Jarlan.

Les conduites à risques des adolescents seront le thème de cette conférence animée par Célia Sirvin, conseillère en économie sociale et familiale (CESF), chargée de prévention, et Fabrice Nicon, éducateur spécialisé de l’association Addictions France Aveyron. Cette soirée portera donc sur les addictions et l’adolescence avec des éléments de réponses pour savoir comment les repérer, en parler et quelles prises en charge.

Fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur, l’association Addictions France est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire. Son action va de la prévention aux soins, du travail social à la réduction des risques. Les professionnels de l’association interviennent sur toutes les conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes, drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres addictions sans substance.

L’association est également force de proposition pour faire évoluer les opinions et contribuer à la mise en place d’une politique cohérente sur les addictions.

L’association accompagne les personnes ayant une consommation excessive, un usage nocif ou présentant une addiction ainsi que leur entourage à travers une approche pluridisciplinaire : médecin, psychologue, infirmier, éducateur, travailleur social.

La plupart comprennent des consultations jeunes consommateurs (CJC) dédiées aux jeunes et à leur famille.

Pour ce premier rendez-vous de 2024, Rencontres citoyennes vous invite donc à cette conférence au thème bien d’actualité qui doit apporter des réponses aux nombreuses questions qu’il suscite.