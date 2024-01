Argences en Aubrac. Téléthon : 7 930 € de dons récoltés

Comme chaque année depuis 1996, grâce à la mobilisation de ses forces vives, la commune d’Argences-en-Aubrac a participé à la collecte de fonds pour le Téléthon 2023.

Les animations ont commencé par le traditionnel tournoi de Volley durant lequel 9 équipes se sont affrontées gentiment dans le gymnase de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Au menu du lendemain on retrouvait un petit-déjeuner aux tripous et un concours amical de jeu de quilles au maillet. Les étalages de gâteaux, soupes, confections de couturières et décorations ont donné un air de marché de Noël à tous ces rendez-vous. Les enfants aux visages maquillés se sont également essayés à l’escalade ou à la pêche aux surprises et ont pris des photos avec Émilie, 3e dauphine lors de l’élection de Miss Midi Pyrénées 2023 qui avait fait l’honneur de sa présence. À l’heure de l’apéritif accordéons et cabrettes ont animé le gymnase puis 152 convives ont pris place à table pour déguster le traditionnel aligot-steak. Chacun a alors tenté de deviner le poids du jambon. Petits et grands danseurs ont par ailleurs offert deux spectacles de danses, du nord Aveyron et de la vallée d’Olt. Pour le goûter, les gourmands ont pu se régaler de crêpes et boire un dernier verre à la buvette. La journée s’est ainsi clôturée à la nuit tombée.

Au final et grâce à l’engagement de tous, ces journées de mobilisation et de joie ont permis de récolter 7 930 € pour l’AFM Téléthon.