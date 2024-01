Cette tempête soufflait déjà ce mardi 2 janvier sur le nord et l'ouest de la France, jusqu'en Gironde. Ses effets se feront ressentir quasiment tout la journée de ce mercredi 3 janvier.

Des vents jusqu'à 138 km/h au Cap Gris-Nez : en plus des inondations et des pluies, le Pas-de-Calais se voit accueillir la tempête Henk depuis ce mardi 2 janvier en soirée, comme quasiment tout le littoral atlantique. Si les vents violents dépassent souvent les 120 km/h sur le littoral, de la Bretagne au Nord, ils peuvent atteindre les 115 km/h dans les terres, entraînant plusieurs chutes d'arbres comme dans le Nord ou ici, dans le Pas-de-Calais.

Ce mercredi 3 janvier, les précipitations se poursuivront surtout sur la moitié nord de la France, et le Pas-de-Calais, déjà en vigilance rouge pour les crues, doit s'attendre à des inondations record en journée. Trois autres départements sont en vigilance orange pour ces mêmes crues : le Finistère, le Nord et la Meurthe-et-Moselle. 34 autres départements sont en vigilance jaune pour ce risque.

Au total 65 départements sont ce mercredi en vigilance. Outre les crues, 12 départements sont en vigilance jaune pour les pluies et les inondations :

Nord

Aisne

Somme

Seine-Maritime

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Manche

Orne

Savoie

Haute-Savoie

Un 13e département, qui n'est autre que... le Pas-de-Calais, est en vigilance orange pour ces mêmes pluies et inondations.

59 départements dans le souffle de la tempête Henk

Les vents violents provoqués par la tempête Henk se maintiendront durant la quasi-totalité de ce mercredi 3 janvier sur 59 départements au-dessus d'une ligne allant de la Gironde à la Savoie en passant par l'Ain. Sur cette partie nord de la France, le ciel restera chaotique toute la journée, avec de possibles averses orageuses et/ou de grêle notamment entre Paris et... le Pas-de-Calais.

Sur l'est de l'Auvergne et Rhône-Alpes, le soleil fait de belles apparitions en journée, avant une dégradation en soirée avec des chutes de neige à partir de 1 300 m sur les Alpes et le Massif Central. "Au sud de la Garonne le ciel reste couvert et de petites pluies déborde vers la vallée de la Garonne en soirée. Sur le pourtour méditerranéen, le temps est sec en général mais souvent voilé, assez venté sur le Var", détaille Météo France.

Les températures restent très douces, avec des minimales de 6 à 12°C et des maximales entre 9 et 15°C, jusqu'à 19°C près de la Méditerranée et au Pays basque.