Espalion. Une année avec la culture encore à l’honneur

La culture reste un élément incontournable de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire.

Pour mémoire, acteur majeur des saisons culturelles espalionnaises depuis 30 ans, l’association pour la Renaissance du Vieux palais présidée par Philippe Meyer avait, fin 2022, décidé de réduire la voilure. Exit donc sa programmation musicale et ses actions pédagogiques qui étaient le maillon majeur de la saison culturelle du territoire.

Depuis, à côté des multiples initiatives d’un riche milieu associatif c’est la communauté de communes Comtal Lot Truyère qui s’efforce de proposer une saison culture de qualité sur l’ensemble de son territoire dans laquelle l’Espalionnais tire une belle part. Parmi ces actions nous retiendrons à titre d’exemple le concert inaugural de la saison 2023-2024 qui avait animé le centre Francis-Poulenc fin septembre.

En retenant les Dakh daughters avec leur spectacle "Ukraine Fire", ces combattantes débridées ont proposé un mémorable concert et un message fort, véritable cri pour la paix et la liberté. Une programmation qui n’était pas neutre et visait à interpeller les consciences.

Toujours sous l’égide de la communauté de communes, l’année 2023 a vu la mise en place du réseau des bibliothèques qui vise à valoriser et développer la lecture publique et dont l’inscription est devenue gratuite. Sans compter pour celle d’Espalion des animations autour de plusieurs expositions.

Les associations sur la brèche

Souvent avec le soutien des collectivités le monde associatif a encore apporté sa part aux animations culturelles. Grâce à l’association des Amis de Joseph-Vaylet, Espalion est bien toujours une place forte de la culture occitane. La sortie d’un quatrième ouvrage consacré au fabuleux héritage du félibre espalionnais témoigne de l’immense travail de ses bénévoles, souvent dans l’ombre. Cette année encore le festival de bandas porté par les souvenirs de Nestor a drainé sur Espalion une affluence record d’amateurs de musique de rue festive et s’affirme comme une des animations majeures de l’année. Nouveau sur Espalion, porté par un collectif, le festival Cap Mômes destiné au jeune public et aux familles a lui aussi drainé sur le foirail des milliers de visiteurs. Une première réussie en attendant pour juillet prochain une 20e édition qui s’annonce encore plus belle.

Dans une liste non exhaustive citons encore les actions des musées, des groupes folkloriques toujours prompts à faire revivre l’histoire et les traditions rouergates, la fête du timbre revenue pour la deuxième fois de son histoire à Espalion, les prestations des groupes musicaux comme l’Harmonie ou le groupe gospel "Song" ou sur un autre registre le salon des vins aveyronnais porté par Éric Bousquet…