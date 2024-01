Rignac. Porter son bébé avec les mains libres

Le portage de bébés est régulièrement au cœur des activités de l’association Parents ouverts positifs (Pop’s) qui programme des ateliers de démonstration. Les animatrices expliquent : "Le portage consiste à porter son enfant contre soi en le transportant à l’aide d’un tissu plutôt que de le déposer dans une poussette". Elles ajoutent : " Dès la naissance et jusqu’à ses trois ans, il est possible de transporter son bébé en toute sécurité et sans encombrement tout en gardant les mains libres afin de favoriser la complicité entre l’enfant et les parents".

Et de parler des avantages du portage pour le bébé : la digestion est facilitée ; le lien d’attachement se forme plus facilement ; le bébé est réconforté ; le sommeil est favorisé. Le développement des articulations, des muscles dorsaux et du cou ainsi que du sens de l’équilibre est également assuré.

Cette technique de portage présente aussi des avantages pour les parents : " Les mains libres permettent de vaquer à d’autres occupations. Le lien parents-enfants est renforcé car il aide le parent à être plus sensible aux signaux de son enfant et à y répondre rapidement. L’allaitement maternel est favorisé grâce au contact corporel entre la mère et le bébé".

Et de citer les divers portages à utiliser : le porte-bébé structuré avec ses boucles, sangles, courroies de fixation à adapter selon les âges ; le mei-tei qui est un compromis entre l’écharpe et le porte-bébé structuré ; le porte-bébé en bandoulière qui repose sur une seule épaule et donc idéal pour de courts moments de portage ; l’écharpe qui nécessite une technique de nouage.