Luc-la-Primaube. Un goûter festif pour les jeunes basketteurs

Le club de Luc Primaube basket a organisé son traditionnel et très attendu goûter de fin d’année auquel étaient conviés les jeunes licenciés du microbasket (3-5 ans) jusqu’à la catégorie U11. L’après-midi fut rythmée par des jeux, des rencontres amicales et des petites animations dans une ambiance récréative. La surprise est venue en fin de journée avec la remise d’un cadeau à chaque enfant. Tous les participants furent ensuite invités à déguster des viennoiseries et des gâteaux offerts par le partenaire sponsor "Il était un pain". Tous ces licenciés retrouveront le chemin des parquets à partir du samedi 13 janvier.