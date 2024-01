Onet-le-Château. Une fête de fin d’année avant d’attaquer les compétitions de tennis

Pour clôturer la fin de l’année, le club a organisé sa traditionnelle animation de Noël. Celle-ci a rassemblé une quarantaine d’enfants, autour de la balle jaune. L’équipe pédagogique proposa de nombreuses activités avec une belle surprise… La visite du père Noël, en personne, pour distribuer les cadeaux aux jeunes ! Pour clôturer cette belle matinée sous la magie de Noël, tous ont partagé un pot de l’amitié en se souhaitant de très belles fêtes.

Pour le club le tennis castonétois, l’année 2024 va démarrer sur les chapeaux de roues, avec le début des matches par équipe jeunes 13-14 ans, dont l’équipe 1. Elle est représentée par Alan et Pierre qui se trouvent dans la plus haute division régionale, ils pourront ainsi de se confronter aux meilleurs joueurs d’Occitanie. C’est une fierté pour le club et pour l’Aveyron !

Courant janvier, les licenciés vont recevoir leur nouvelle tenue club, ce sera l’occasion d’un autre moment convivial.

Puis rapidement, début février, débutera le traditionnel tournoi d’hiver ouvert à tous les adultes et jeunes de l’Aveyron et de l’extérieur au département.