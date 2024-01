Villefranche-de-Rouergue. Le Lieu-Dit, un nouveau point de restauration rapide de qualité

C’est dans un décor fleuri, coloré et chaleureux, à son image, que Vanessa Calvet accueille la clientèle dans son fast-food gourmet, Le Lieu-Dit, 37, allées Aristide-Briand, depuis décembre.

Anoblir le snacking

Après une formation dans la restauration rapide et un travail dans le snack de sa sœur à Saint-Affrique, Vanessa s’est lancée. Le choix de Villefranche s’imposait à elle. "J’ai grandi ici et fait toute ma scolarité. J’ai le souvenir de l’âme qui animait la ville, de la solidarité de la bienveillance… Je suis restée sur cette image !", se réjouit-elle. Ses grands-parents agriculteurs lui ont transmis les valeurs de la terre et le goût des bons produits.

Son credo : anoblir le snacking en faisant de la qualité ! Sur sa carte une spécialité, les naans déclinés aussi en végétarien et des burgers, des tacos accompagnés de frites et de crudités… Tout est fait maison à base de produits locaux : pommes de terre du Ségala, pain de chez Mirault, tomme de la Roselle…

On peut, aussi, venir passer un moment convivial autour d’un jus de fruit de "La finesse des vergers", d’un café d’exception ou de thés de sélection… et très bientôt goûter des pâtisseries traditionnelles revisitées par une cheffe pâtissière !

Le Lieu-Dit est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 17 heures, à 8 heures le jeudi.

Service de 11 h 30 à 14 heures. Contact : 05 65 45 26 85 ou lieu-dit.fr/facebook