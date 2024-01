Dakar 2024 : le Lozérien Bonnet ouvre le compteur des régionaux, les Aveyronnais Vayssade et Rey sont troisièmes

Déjà vainqueur du prologue en 2023, le pilote suédois Audi Ekström signe cette année un temps de 16’30”. Soit 23’’ devant l’Américain Seth Quintero (Toyota), qui vient de passer dans la catégorie reine.

La 46e édition du Dakar s'est ouverte ce vendredi 5 janvier 2024. Quand on a rencontré Martin Bonnet dans le bivouac d’AlUla, en Arabie saoudite, à quelques heures du départ, le Mendois restait modeste dans ses ambitions. On sentait cependant que la confiance régnait après l’essai du nouveau buggy Polaris et le travail effectué avec son pilote Xavier de Soultrait.

A lire aussi : Dakar 2024 : découvrez le tracé des quinze étapes de la 46e édition qui démarre ce vendredi 5 janvier en Arabie saoudite

Les chronos ont parlé et le duo a fait la différence sur les 27 kilomètres du prologue, vendredi, remportant la mise en catégorie SSV. "Il va falloir confirmer dans les jours à venir mais ce Dakar commence bien", a réagi Martin.

Carton presque plein pour l’équipe Sébastien Loeb Racing puisque les Aveyronnais Florent Vayssade et Nicolas Rey, qui roulent également sous ces couleurs, sont troisièmes. Bonne première journée dans les deux voitures de l’équipe MMP où évoluent les copilotes gardois Adrien et Michaël Metge, tous deux classés dans le top 10. Dans la catégorie reine Ultimate aussi, la région a brillé.

Le duo audois composé de Lucie et Lionel Baud termine huitième. Le copilote aveyronnais Loïc Minaudier et son meneur Mathieu Serradori sont un peu plus loin, à la vingtième position, juste devant le redoutable Gardois Romain Dumas. Le pompier bagnolais Valentin Sarreaud et son pilote Christian Lavieille, 36e, ont roulé leurs premiers kilomètres de l’année.

Leurs coéquipiers aveyronnais de chez MD Rallye Sport, Jean-Rémy Bergounhe et Lionel Costes, sont 75e.

Le motard aveyronnais Vincent Biau s’est, lui, régalé sur le parcours, mais a fait des erreurs de navigation qui lui coûtent cher : 30 minutes de pénalité. Il aura 414 kilomètres de spéciale, ce samedi, pour remonter dans la hiérarchie.