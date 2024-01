Dakar : le Belge de Mévius (auto) au-dessus du volcan, la solidarité de Branch (moto) récompensée

La 1re étape a été marquée par plusieurs chutes chez les motards, ce samedi 6 janvier. Les pilotes aveyronnais continuent l'aventure.



Premier Dakar chez les grands, et déjà une victoire: le Belge Guillaume de Mevius (Toyota) s'est offert samedi la 1ere étape du Dakar-2024 dans les roches volcaniques entre Al-Ula et Al-Henakiyah.

Le patron du Dakar David Castera avait prévenu la veille lors du briefing: le terrain de l'étape serait compliqué, avec des roches volcaniques très abrasives. "La clé c'était d'être patient ! On avait l'avantage d'avoir de belles traces devant nous aussi", a reconnu Guillaume de Mevius, tout juste débarqué en T1+ après une 3e place en T3 - prototype léger - au Dakar-2023. Le Belge est arrivé juste avant l'Audi de l'Espagnol Carlos Sainz (+1min44), selon les résultats provisoires. Le triple vainqueur du Dakar (2010, 2018, 2020) était parti loin derrière les autres favoris après un temps moyen au prologue vendredi.

L'étape a été plus compliquée pour les voitures de Prodrive. Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (20e, +22min47) ont crevé sur la spéciale de 414 km. "En terme de pilotage c'était horrible, des cailloux tout le temps... On a perdu entre 12 et 15 minutes", a pesté l'Alsacien, toujours à la recherche de son premier titre sur le Dakar.

Le double tenant du titre Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (22e, à 2min de Loeb) ont eu le même problème, deux crevaisons en début de course, qui les a contraints à rouler doucement jusqu'à la fin.

Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) non plus n'a pas vraiment apprécié les roches saoudiennes - deux crevaisons pour lui aussi - et pointe à la 24e place (+32min15). "Le plaisir dans les cailloux, c'est zéro. C'était déjà mal parti avec la stratégie du prologue, on s'est loupé et on s'est retrouvé dans la pire position, ouvrir dans les caillasses", souffle le détenteur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto).

CÔTÉ AVEYRONNAIS. L'équipage aveyronnais Minaudier - Serradori s'est lui plutôt bien sorti du piège des "caillasses" et termine en 9e position, à 14'12 du vainqueur. Quant aux deux autres équipage "made in 12", Bergougnhe - Costes an fini dans la roue des cadors piégés (29e) tandis que Vayssade - Rey a terminé 122e sur 179 concurrents.

Une étape compliquée à moto

Même combat chez les deux roues: plusieurs motards ont été contraints d'abandonner après des chutes, comme l'outsider Tosha Schareina (Honda), qui a remporté le prologue vendredi. Au km 240, l'Espagnol de 28 ans a chuté et s'est fracturé l'avant-bras. "J'étais dans une portion très lente, j'ai essayé de passer Toby (Price) et je pense que j'ai percuté quelque chose avec ma roue arrière", a-t-il expliqué.

Le Botswanais Ross Branch (Hero), qui possédait à ce moment-là le meilleur temps de la spéciale, s'est arrêté auprès de lui. Son temps d'arrêt (25 min 30) a été réintégré à l'arrivée de l'étape. "C'était compliqué aujourd'hui. Quand vous voyez un concurrent au sol, la meilleure chose à faire c'est de s'arrêter et de s'assurer que tout va bien. J'espère qu'il sera de retour rapidement sur une moto", a déclaré le Botswanais à l'issue de l'étape.

A l'arrivée, il devance les Américains Ricky Brabrec (Honda) et Mason Klein (Kove), respectivement à 10 min 54 et 11 min 09. Le premier Français, Romain Dumontier, termine 6e à 14 min 06. L'Argentin Kevin Benavides (KTM), tenant du titre, termine 8e à 4 min 43 et son frère Luciano (Husqvarna), champion du monde, termine 14e à 12 min 15.

CÔTÉ AVEYRONNAIS. Seul Aveyronnais engagé, le Millavois Vincent Biau, qui découvre le Dakar, termine 125e sur 136 concurrent.

Ce dimanche 7 janvier, il y aura encore une longue spéciale (470 km) au programme pour la 2e étape, où les pilotes devront passer une portion de dunes d'une trentaine de km, pour arriver à Al-Duwadimi, dans le centre du Royaume.