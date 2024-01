Luc-la-Primaube. À la MJC, les enfants ont créé des cartes de vœux pour les personnes âgées

Après une semaine de fermeture, la MJC a accueilli les enfants durant la deuxième semaine des vacances durant laquelle ils ont pu participer à des activités manuelles (création d’un sapin, de la plus grande guirlande du monde, fabriquer de la neige, créer un bijou en plastique…), cuisiner (un sapin croustillant pour le goûter, galette des rois), faire du sport (rallye aux bonbons, rallye chocolat, foot au ballon XXL) ou encore aller au cinéma à Baraqueville.

Mélanie et Dorian ont souhaité transmettre aux enfants de 6 à 8 ans des valeurs citoyennes d’engagement et de solidarité dès leur plus jeune âge en les invitant à créer des cartes de vœux qui apporteront un peu de joie et de réconfort pour cette nouvelle année aux personnes âgées, isolées, dont s’occupe l’ADMR.

Un projet intergénérationnel, très sympathique qui montre l’intérêt des jeunes pour leurs aînés. Le thème retenu pour les 12/17 ans était "Chill & Cosy" avec au programme des jeux de société, escape game à la conquête du trône de fer, jeu vidéo "coop", concours du meilleur cookie, tournois FIFA 2024, piscine à Aquavallon…

Les mercredis reprennent le 10 janvier

Reprise des mercredis récréatifs le 10 janvier. Les thèmes retenus étant l’âge de glace pour les 3/5 ans, cuisine avec Mélanie, sport et détente avec Axel pour les 6/8 ans et théâtre pour les 9 ans et plus.

Les plus de 12 ans sont invités à venir passer l’après-midi à l’espace jeunes dans une salle où baby-foot, billard, table de ping-pong, des jeux de société, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, des casques de réalité virtuelle, une playstation, une switch… sont à leur disposition. Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou par mail à l’adresse accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.