Comps-la-Grand-Ville. L’accordéon de Sylvie Pullès a enchanté le public au foyer logement

L’association ADMR Salmiech- Comps et la résidence du Théron, dans le cadre de leur partenariat, proposaient une animation musicale, aux résidents et aux personnes de plus de 65 ans extérieures à la structure d’accueil.

Un moment de pur bonheur pour la trentaine de personnes présente venue participer à l’animation et retrouver sa jeunesse avec l’accordéoniste Sylvie Pullès, dont le talent n’est plus à démontrer. Encouragés par les bénévoles du foyer ou de l’ADMR, plusieurs résidents ou personnes des villages alentour, ont eu plaisir à faire quelques pas de danse. Professionnelle, l’accordéoniste savait s’adapter : valses, marches, brise-pied entrecoupés de chants fredonnés par l’assemblée. Un cocktail qui devait plonger les personnes présentes dans leurs souvenirs, leur redonner le sourire, s’il en était besoin, oublier leur solitude et terminer un après-midi en bonne compagnie. Un goûter offert par l’ADMR terminait cet après-midi.