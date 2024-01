CARTE. Le froid glacial s'installe pour 3 jours, 60 départements en vigilance pour la neige et le verglas

Alors que le Pas-de-Calais et le nord regardent la lente décrue des dernières inondations, le vortex polaire descendu du nord s'installe sur le pays ce dimanche 7 janvier, avec un pic de températures négatives prévu ce mardi 9 janvier.

Le froid arrive. Un épisode venu du pôle nord qui nous offrira son lot de températures négatives, de gel et de verglas, qui débute ce dimanche 7 janvier sous un ciel bas et gris, très nuageux, où les chutes de pluie et de neige pourraient concerner plusieurs régions, des Pyrénées au Grand Est, sans oublier le mistral et la tamontane qui souffleront fort au sud-ouest et dans la vallée du Rhône, atteignant voire dépassant les 100 km/h près des côtes méditerranéennes

Ce dimanche, le ciel sera généralement nuageux à très nuageux sur la majeure partie de la France, sauf de la Bretagne à la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, où le soleil fait de belles apparitions après la dissipation de la grisaille matinale, prévoit Météo France.

Des frontières du Nord-Est au centre du pays jusque vers les Pyrénées, les nuages dominent tout au long de la journée : pluie et neige mêlés sont attendues des Hauts de France à l'Île de France, il neige à partir de 150m sur le quart Nord-Est, de 300 à 400m sur la Bourgogne, le Lyonnais, le Massif central, les nord des Alpes, de 400 à 500 m sur les Pyrénées.

Les températures sont comprises entre -3 et +3 degrés dans l'intérieur, entre 2 et 5 le long des côtes de Manche ainsi que sur la façade atlantique, entre 5 et 7 sur le littoral méditerranéen. Les maximales ne seront guère plus hautes : de 2 à 4 degrés sur le quart Nord-Est, de 4 à 7 sur le Nord-Ouest, 6 à 10 plus au sud, jusqu'à 12 de Toulon à Menton.

Les 60 départements placés ce dimanche en vigilance jaune pour neige et verglas. Capture d'écran - Météo France

60 départements en vigilance pour neige et verglas

Ces températures devraient descendre encore lundi et surtout mardi, mais dès ce dimanche, Météo France a placé 60 départements du sud-ouest au Grand Est en vigilance jaune pour la neige et le verglas, dont 6 en Occitanie :

Aveyron

Tarn

Aude

Ariège

Haute-Garonne

Hautes-Pyrénées

Les 69 départements placés en vigilance ce dimanche matin. Capture d'écran - Météo France

En Normandie, en Alsace dans le nord de la France, 22 départements (plus les Pyrénées-Atlantiques, qui est aussi en vigilance jaune "pluie-inondations") restent en vigilance pour les crues, dont deux en orange :

Pas-de-Calais

Nord

En raison de la Tramontane et du Mistral qui seront violents, 7 départements sont cencernés par une vigilance jaune "vent", dont trois en Occitanie :

Hérault

Aude

Pyrénées-Orientales

Ardèche

Drôme

Vaucluse

Bouches-du-Rhône

Enfin, les 6 départements alpins et les 5 départements pyrénéens sont sous le coup d'une vigilance jaune pour les risques d'avalanches.